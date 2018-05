'Defensie vindt geen bewijs voor bekentenis Marco Kroon'

Na een jaar onderzoek heeft het ministerie van Defensie geen bewijs gevonden dat oorlogsheld Marco Kroon in 2007 is ontvoerd in Afghanistan en dat hij daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. De defensietop houdt er daarom ernstig rekening mee dat hij zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.

Dit blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met dertien mensen die betrokken waren bij Kroons geheime missie in Kaboel of die kennis hebben van het interne onderzoek daarnaar. Nadat Kroon zelf bij toenmalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp melding had gemaakt van het geweldsincident, werd begin 2018 op verzoek van het OM een intern onderzoek ingesteld.

Medewerkers van de militaire inlinchtingendienst MIVD spraken daarna tientallen betrokken, ook in Afghanistan. ,,Alles en iedereen die iets zou kunnen weten en die we hebben kunnen opsporen, is gehoord. De conclusie is dat defensie niet kan bevestigen dat het waar is. Er zijn geen aanwijzingen dat het is gebeurd", zegt een hoge defensiebron met kennis van het dossier dat na het onderzoek naar het OM is gegaan.

Hij of ik

Het incident vond plaats tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven. Kroon kwam begin 2018 zelf met een verklaring naar buiten. Later lichtte hij zijn melding verder toe in het AD.

Volgens Kroon was hij in 2007 in Afghanistan kort gevangen genomen. Hij zou daarbij hardhandig zijn ondervraagd, mishandeld en vernederd. De man probeerde te achterhalen wat de Nederlandse militair in Afghanistan deed en wie hij was. Kroon gaf geen informatie prijs en wist zijn operatie geheim te houden, schrijft hij. Toen Kroon om onduidelijke redenen werd vrijgelaten, maakte hij wekenlang jacht op de man omdat hij volgens Kroon zijn operatie en die van zijn makkers in gevaar kon brengen. Niet met het doel om hem te doden, maar om hem gevangen te nemen.

Kroon vertelde dat hij de man die hem gevangen had genomen enkele weken later weer aantrof, op een plek waar hij hem niet verwachtte. Kroon wilde hem overmeesteren, maar zag dat de man naar zijn automatische wapen greep; een AK-47. ,,Ik moest nu aan mijn leven denken. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.’’