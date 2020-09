Defensie wil ondanks weerstand snel nieuwe radar, beveiliging van luchtruim is in het geding

Plan voor radar Herwijnen openbaar, inwoners mogen reageren

30 augustus Inwoners van Herwijnen en omstreken hebben vanaf maandag zes weken de tijd om een eerste reactie te geven op het plan van het Rijk om een militaire radar in Herwijnen te bouwen. Half september geeft het ministerie van Defensie twee ‘coronaproof’ bijeenkomsten met uitleg over de radar aan de Broekgraaf. Intussen buigt ook in de Tweede Kamer zich nog eens over het plan.