Defensie zoekt naar lichaam vijfde surfer Scheveningen

De zoektocht naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen is vanochtend hervat. Defensie zoekt naar het lichaam van de 23-jarige Mathijs uit Delft. Daarvoor zetten ze speciale middelen in waarmee onder water kan worden gezocht.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de aanvraag voor de zoekhulp gisteravond is gedaan. Eerder vanochtend heeft de politie nog gezocht bij het zuidelijke havenhoofd, na een melding dat iets in het water zou zijn gezien. Daar werd niets gevonden.

Het lichaam van de Delftenaar werd gisteren bij een zoekactie al gelokaliseerd, maar dreef toen weer weg. De zoekactie werd aan het einde van de middag gestaakt.

Een duikteam en zogenoemd Remusteam vertrokken vanochtend uit Den Helder om te helpen bij de zoekactie, laat een woordvoerder van de marine weten. Dat laatste team werkt met een soort onderwaterrobot met sonar, die urenlang onder water kan zoeken. Dat gebeurt nu tussen de havenhoofden, aangezien de vermiste surfer daar in de buurt voor het laatst is gezien. Daarbij is het weer dusdanig dat het niet makkelijk is elders te zoeken, aldus de zegsman.

Aangezien de vermiste man een surfpak aan heeft, is de kans groot dat het lichaam niet naar de bodem is gezonken. Toch kan dat wel zijn gebeurd. “Dat wordt nu uitgezocht”, aldus de woordvoerder. Mocht er iets worden gevonden, dan gaat het duikteam het water in.

Getroffen

Bij het surfdrama verloren maandagavond vijf jonge, sportieve surfers en zwemmers het leven. Joost en Sander bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. Dinsdag werden de lichamen van Pim en Max geborgen. Onderzoek moet uitwijzen hoe het zó mis kon gaan. Nooit eerder is Nederland getroffen door een drama waarbij zoveel zwemmers en surfers tegelijk omkwamen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).

Bij The Shore en langs het water groeit de hoeveelheid bloemen. Jonge mensen troosten elkaar. Surfdudes zoals de jongens die niet levend uit zee terugkwamen. Er hangen vlaggen halfstok in Scheveningen. Ook surfpakken wapperen halfstok langs het strand. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag sprak gisteravond tijdens een persconferentie van ‘onvoorstelbaar verdriet in Scheveningen’.