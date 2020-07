Defensieminister Bijleveld ‘diep geraakt’ door helicrash Aruba

Premier Mark Rutte noemt het helikopterongeluk ‘echt vreselijk nieuws’. ,,Ik denk dat iedereen geschokt is bij Defensie, in Nederland”, aldus Rutte tijdens een pauze in de onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting van de Europese Unie. ,,We leven natuurlijk zeer mee met de familie, met nabestaanden. Ik wens hen veel sterkte in deze verdrietige tijd.”