Deken van voorzichtigheid, van altijd maar oppassen, rust zwaar op mijn schouders

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 359. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Oplettende lezers hadden het al eerder door. Er klopte iets niet in de telling van mijn rubriek. Ik ben nogal koppig en slecht in rekenen, maar moest het dit weekeinde eindelijk toegeven. Zondag was het 365 dagen geleden dat ik de rubriek begon. Dit is dag 366 en ongelooflijk, we gaan gewoon het tweede jaar in.

Dat hadden we een jaar geleden niet kunnen denken. Maar er komt een eind aan, ik geloof er stellig in. Ik zie een zomer met grote vrijheden en ik durf zelfs te hopen dat de herfst daarna niet weer een domper wordt. Ik word er onverwacht emotioneel van dat ik nu aan mezelf en u voorspel dat het einde echt in zicht komt. Van de gedachte dat ik binnen afzienbare tijd onbezorgd de kleintjes en de groten om me heen kan halen. Dat we elkaar kunnen omhelzen, op de dag dat ik een grote pan spaghetti op tafel zet, limonade voor de kleintjes en een lekkere fles wijn voor ons, de groten en dat we dan toasten op hoe we het hebben volgehouden. ‘Goed gedaan.’

Nog even volhouden. Maar niet te vroeg juichen. Nog opletten op straat, in de winkels, buiten blijven staan als ik de kinderen afhaal van hun speelafspraakjes. Nog steeds mijn lieve grote kinderen op afstand houden. Nog steeds alleen maar zwaaien naar mijn collega’s via het scherm - Man, er zijn baby's geboren, er zijn kennissen en familieleden, ouders vooral, stevig ziek geweest, sommigen overleden. En alleen via dat fokking beeldscherm konden we gevoelens delen - Nog niet naar het restaurant met mijn vrouw. Nog niet in de kroeg afspreken met mijn beste vriend. Nog niet in de boekhandel struinen, nog geen koffie met gebak ergens om de nieuwe aanwinsten door te bladeren.

Als ik aan dat alles denk voel ik tegelijk hoe die deken van voorzichtigheid, van altijd maar oppassen, zwaar op mijn schouders rust. En ongetwijfeld ook op de uwe. We wennen aan dit leven, we worden makkelijker in wat we ons ontzeggen, het abnormale is normaal geworden. Maar we lopen al een jaar op onze tenen.

Hij komt: de dag dat dat niet meer hoeft en dat ook die deken van voorzichtigheid, onrust en angst van ons allemaal afvalt. Dat gaat gebeuren, hoor. Dan komt de tijd voor ontspanning, de tijd om onze wonden te helen.

Reageren: mailto:frankpoorthuis@dpgmedia.nl

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: