Delen van Eindhoven afgesloten door actievoerende politie

'Nederland weert een op vijf Syriërs vanwege radicale sympa­thieën'

3:37 Ongeveer een vijfde van de Syrische vluchtelingen die worden voorgedragen voor asiel in Nederland via de zogenoemde Turkije-deal, valt af wegens extremistische sympathieën of omdat hun denkbeelden niet stroken met Nederlandse waarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw.