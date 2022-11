Demonstranten tegen Zwarte Piet afgeschermd met zwart hek en bekogeld met eieren in Westzaan

Demonstranten tegen Zwarte Piet zijn vanmiddag in het Noord-Hollandse Westzaan bekogeld met eieren. Tientallen mensen staan daar met borden met teksten als ‘Zwarte Piet is racisme’ en ‘Black children matter’.

De tegenstanders van Zwarte Piet staan op een veld bij de Westzanerdijk, vlakbij waar de lokale intocht plaatsvindt. Een van de demonstranten is op het voorhoofd geraakt door een ei. Er zijn ook enkele tientallen agenten aanwezig.

Tijdens de demonstratie aan het water kwam plots ook een boot met een zwart scherm, die ervoor zorgde dat het protest werd afgeschermd van de intocht. De organisatie van de demonstratie, Zaankanters tegen Racisme, is teleurgesteld dat de politie niet heeft ingegrepen. ,,Er was een plek in het zicht van het podium beloofd.”

In Zaanstad, waar Westzaan toe behoort, zijn meerdere intochten die door de gemeente gesubsidieerd worden. Er zijn deels roetveegpieten en deels zwarte pieten. ,,Dit gaat langzaamaan over naar roetveeg”, zo liet een woordvoerder eerder weten, maar dit zou in goed overleg moeten gebeuren. Afgelopen week is ook een motie aangenomen waarin is afgesproken dat vanaf volgend jaar geen subsidie meer wordt verstrekt aan intochten waar zwarte pieten aan meedoen.

Andere plaatsen

Op andere plaatsen waar Sinterklaas vergezeld wordt door volledig zwarte Pieten, werd ook rekening gehouden met demonstraties. Zoals in het Westlandse De Lier. De politie was zichtbaar aanwezig op straat, met meer agenten dan normaal. Demonstraties bleven hier echter uit. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreert dit weekend wel in onder meer Alkmaar en Venlo.

KOZP kwam afgelopen week met een meldpunt waar mensen kunnen aangeven of er bij de sinterklaasintocht in hun gemeente nog zwarte pieten rondlopen. Met de resultaten wil de actiegroep volgend jaar kijken waar naar haar mening nog actie vereist is tegen Zwarte Piet. In veel plaatsen zijn inmiddels roetveegpieten geïntroduceerd.

