Demonstranten verstoren toespraak van Rutte met gefluit en geroep

VIDEO Actievoer­ders Extinction Rebellion opgepakt in Den Haag en Breda

12 december De politie heeft zaterdag meerdere actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden in Den Haag en in Breda. In Den Haag gaat het om ongeveer twaalf tot veertien actievoerders, in Breda om twee, melden de betreffende politiekorpsen. De betogingen waren onderdeel van een wereldwijde actie op de vijfde verjaardag van het Klimaatakkoord van Parijs