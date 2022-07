Demonstratie boeren bij Nijmeegse Vierdaagse met maar één trekker mag doorgaan

Politie zoekt vrouw die op rug van spitssnuit­dol­fijn wilde zitten

De politie is op zoek naar een vrouw die dinsdag op een spitssnuitdolfijn klom in zee bij Zandvoort. Het dier was daar dicht bij het strand gekomen. Zo’n tien strandgasten hielpen het terug de zee in, waarna de vrouw op het beest klom. Dat is vastgelegd op videobeeld dat rondgaat op internet. De politie onderzoekt of de actie van de vrouw strafbaar is.

16:17