Demonstratie tegen coronamaatregelen ook in Amsterdam verboden

In de verklaring van de gemeente staat: ‘Demonstreren is een grondrecht en dit besluit is dan ook niet lichtzinnig genomen. De Veiligheidsregio heeft op basis van informatie van de politie onvoldoende vertrouwen dat de organisatie de 1,5 meter zal handhaven en aan de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal voldoen. Het belang van de volksgezondheid, de mogelijke verspreiding van het coronavirus en de vrees voor wanordelijkheden zijn dan ook de redenen om de demonstratie niet door te laten gaan.’

In een brief aan de organisatoren van de geplande betoging schrijft Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de veiligheidsregio, dat ook een betoging op het Museumplein niet wenselijk is.

Ervaring

,,Het voornemen was om in Den Haag met 10.000 deelnemers te ‘demonstreren’, terwijl u in Amsterdam aangeeft ‘slechts’ 5000 deelnemers te verwachten. De recente ervaring leert dat demonstraties onverwacht een zeer grote aanwas kunnen hebben, waardoor politie er rekening mee houdt dat de opkomst in Amsterdam groter kan zijn dan het door u genoemde aantal van 5000", aldus Halsema.

,,Bovendien is mij uit informatie van politie gebleken dat de Facebookgroep waar in uw kennisgeving naar wordt verwezen 160.000 leden telt, en daarmee een zeer groot bereik heeft. Aannemelijk is dat u in Amsterdam alsnog het programma wil aanbieden dat gepland stond voor Den Haag. Dat programma bevat voornamelijk optredens van meerdere bekende artiesten, die doorgaans een groot publiek aantrekken.”

Volgens Halsema hebben de organisatoren in deze tijd van de coronacrisis op geen enkele wijze laten blijken hoe ze de manifestatie veilig zouden kunnen laten verlopen.

De demonstratie is gericht tegen de maatregelen die de Rijksoverheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus. De demonstratie op het Museumplein zou duren van 12.00 tot 17.00 uur en er zouden diverse sprekers en optredens van bekende artiesten zijn, net zoals op de eerder verboden demonstratie in Den Haag. Het Museumplein is bovendien kleiner dan het Malieveld.