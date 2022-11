Demonstraties tegen Zwarte Piet in Zaandam en Staphorst

Sara Kroos schrijft boek over ervaringen met seksueel misbruik: ‘Mijn stilte is giftig voor mezelf’

Cabaretier Sara Kroos heeft een boek geschreven over het seksueel misbruik waarmee ze zegt te zijn geconfronteerd in haar leven. Het niet eerder aangekondigde boek heet Rood is ja en verschijnt morgen al.

17 november