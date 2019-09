Den Haag haalt gloednieuwe betonpaaltjes weg omdat Glazen Koets er niet langs kan

De herstelwerkzaamheden zijn verricht tegenover Paleis Noordeinde, het werkpaleis van koning Willem-Alexander. Dat antwoordt een woordvoerder van de Haagse wethouder Richard de Mos (openbare ruimte) op vragen van het AD . Deze zomer eindigde de renovatie van de koninklijke winkelstraat Noordeinde, waarbij het gebied tegenover het paleis autovrij is geworden. ,,Conform ontwerp zijn daar betonnen paaltjes geplaatst. Echter bleek ondanks eerdere checks op draaicirkels, er toch een probleem met de route van de Glazen Koets. Daarom is besloten de paaltjes ruim voor Prinsjesdag te verwijderen’’, aldus de woordvoerder.

Kosten

Nadat de koning op de derde dinsdag van september zonder krasjes op de koets is teruggekeerd, zal de gemeente er alsnog paaltjes plaatsen, maar dan exemplaren die makkelijk in en uit de grond kunnen worden gehaald. De meerkosten hiervan komen bovenop de 1 miljoen euro die de herinrichting van het Noordeinde heeft gekost.

Naast de paaltjes is nog een stuk trottoir, dat vlak voor de bouwvakvakantie werd gelegd, alweer vernieuwd. Dat was omdat de aannemer was vergeten om de grond op te hogen, wat nodig is om boomwortels de ruimte te geven. Verderop op het Paleisplein wil Den Haag juist vijf bomen kappen, wat op felle protesten kan rekenen. De renovatie van het plein voor Paleis Noordeinde in Den Haag moet nog worden opgeleverd.