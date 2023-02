Den Haag krijgt Oekraïnehof, dat bewijs voor oorlogsmisdaden verzamelt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet direct op het nieuws reageren, maar bekend is dat Nederland en Den Haag openstaan voor een dergelijk hof of tribunaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft zich daar afgelopen periode hard voor gemaakt. ,,De grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdrijven die in Oekraïne plaatsvinden mogen niet onbestraft blijven”, zegt Hoekstra daar in december over. Het hof zou goed aansluiten bij onder meer het Internationaal Strafhof (ICC) dat al in Den Haag gevestigd is. Ook de stad Den Haag staat open voor de komst van een speciaal strafhof voor Oekraïne.