Den Haag wil ‘te schokkende’ bio-industriefilm niet op megascherm

De Partij voor de Dieren is verontwaardigd. ,,De politie had ons gezegd geen problemen te zien, maar daar denkt de burgemeester nu anders over’’, zegt Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. ,,Die beelden zijn zeker confronterend. De gemeente suggereerde dat we het op laptops zouden afspelen. De realiteit van de veehouderij is kennelijk zo erg, dat we dat niet mogen zien. Over een Disneyfilm hadden ze niet moeilijk gedaan.’’



Volgens een woordvoerder van de burgemeester Krikke ligt het een slag anders. ,,De organisatie wil op het Plein op een megascherm van 7x4 meter schokkende beelden tonen. De driehoek meent dat winkelend publiek, gezinnen met kinderen en toeristen ook de kans moeten hebben om zich aan het getoonde te onttrekken. Dat is bij zo’n groot scherm onmogelijk. Daarom is aan de organisatie gevraagd of ook een vertoning op kleiner formaat een optie zou zijn. Sindsdien is van de organisatie niets meer vernomen, behalve dat zij zelf aangaven op zoek te gaan naar een andere locatie. Uit het feit dat de gevraagde demonstratieplek, het Plein, tot op dit moment nog steeds wordt vrijgehouden voor deze demonstratie, blijkt wel dat van een verbod geen sprake is.’’