Dennis H. voortvluchtig na vonnis van negen jaar cel voor dood minnares

De veroordeelde uit Lelystad had na de uitspraak in het hoger beroep, bij het Gerechtshof van Leeuwarden, direct de gevangenis in gemoeten. Maar in tegenstelling tot de zitting, was hij bij de uitspraak in zijn zaak niet aanwezig. ,,Bij een eventuele celstraf, hadden we hem na de uitspraak direct willen laten meenemen", aldus Klaas Jan Bos, woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,, Maar door zijn afwezigheid, kon hij niet gevangen genomen worden. Het OM roept hem nu dringend op om zich te melden bij politie. Tot nu toe heeft hij dat nog niet gedaan. Er is ook een signalering afgegeven. Als hij in het verkeer of elders aangehouden wordt, wordt hij direct ingerekend.’’