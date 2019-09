Depla wil gezamenlijke aanpak steekpartijen

Depla wil voorkomen dat in Nederland gedacht wordt dat het normaal is om een wapen op zak te hebben en dat mensen vinden dat ze zichzelf met een wapen moeten beschermen. ,,Kennis en ervaring uitwisselen binnen de G40 kan helpen. Wat kunnen we er samen tegen doen?”, zegt hij. ,,Maar als het toch een specifiek Breda's probleem is, wil ik dat ook weten.”

Gisteren raakten in Breda drie minderjarigen gewond door een steekpartij in een parkje, die volgde op een ruzie met twee mannen. Een van de mannen, een 30-jarige Bredanaar die op het drietal instak, is vanochtend vroeg opgepakt in zijn woning.

Vorige maand werd de 15-jarige Megan thuis doodgestoken. Een 16-jarige jongen die bij haar in de klas zat werd aangehouden. In juli overleed een 28-jarige man uit Breda na een steekpartij waarvoor een 31-jarige verdachte is opgepakt.

De drie steekpartijen laten zich volgens Depla moeilijk met elkaar vergelijken, maar de grote gemene deler is het mes. “Je kunt de problematiek ook niet met één soort maatregel aanpakken. De aanleiding en de achtergronden zijn te verschillend. Het gaat om uitgaansgeweld, geweld in de huiselijke sfeer en een verdachte met verward gedrag.”

Burgemeester Depla verklaarde eerder vandaag dat hij het aantal messteekincidenten in zijn stad van de laatste jaren wil vergelijken met dat in vergelijkbare steden. ,,Is dit een Bredaas probleem of, wat ik vermoed, speelt het breder? Vaststaat dat we iets moeten doen. En als het een breed probleem is, dan moeten we ook met z’n allen gaan nadenken hoe dit te stoppen.’’

Preventief fouilleren

Het is bedoeling dat agenten vanaf eind dit jaar preventief mogen fouilleren in het Bredase uitgaansgebied. De precieze omvang van dat gebied wordt nog in kaart gebracht. ,,Het gaat niet alleen om messen want bijvoorbeeld een schaar of een keukenmes is dan ook een verboden wapen.”