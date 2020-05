Derde van huishoudens verbruikt meer energie door coronacrisis

TV-SHOW NL NA CORONA Kelder en Derksen lijnrecht tegenover elkaar in AD-show: Al die ic-verhalen, wat heeft het opgeleverd?

26 mei Hebben alleen mensen die gezond leven straks nog recht op levensreddende zorg? En blijven we afstand houden, ook als de crisis voorbij is? Het waren belangrijke vragen die langskwamen in De Toekomst van Nederland, ons leven na corona. De gezamenlijke talkshow van het Algemeen Dagblad en Hart van Nederland was dinsdagavond twee uur lang te zien op SBS6. Hieronder lees en bekijk je de highlights van de uitzending.