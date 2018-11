Derde verdachte van viervoudige moord Enschede is zoon en broer van medeverdachten

VIDEO Twaalf aanhoudin­gen, meerdere gewonden na veldslag bij feestzaal in Rijen

11:49 Op een familiefeest in een eetcafé in het Brabantse Rijen is vannacht een flinke vechtpartij geweest. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Mogelijk is er ook geschoten. De politie rukte met veel mensen uit, onder andere met een arrestatieteam, een helikopter en politiehonden. Zij pakten twaalf mensen op. In het café en de feestzaal is veel vernield.