Dermatologen maken zich zorgen over uv-stralingsrecord juli

De totale zonkracht vorige maand was een kwart hoger vergeleken met de gemiddelde kracht van de zon in de maand juli over de afgelopen 25 jaar. Het RIVM is het instituut in Nederland met een uv-meetpunt dat dagelijks de actuele zonkracht weergeeft. Ook in de periode van mei tot en met juli opgeteld was de uv-straling het hoogst in de afgelopen 25 jaar. Volgens het instituut komt de hoge hoeveelheid uv-straling mede doordat er nauwelijks bewolking was.



Het RIVM voorspelt op basis van een toename in de totale zonnestraling, die door het KNMI wordt verwacht, dat de blootstelling aan uv op langere termijn een groter risico vormt. De straling kan onder meer huidkanker en staar veroorzaken.