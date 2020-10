Dertig horecazaken naar rechter om coronasluiting aan te vechten

Help lokale horeca overleven: menig kroegbaas loopt het deze dagen dun door de broek

7:02 We staan voor een enorme opdracht. De komende maanden wordt bepaald of we Westland, nadat corona onschadelijk is gemaakt, in volle glorie terugkrijgen of dat we afglijden tot het niveau van Tietjerkstradeel of Hei- en Boeicop.