'Desastreuze fouten' in onderzoek naar dubbele moord in Amsterdam

Justitie heeft ‘desastreuze fouten’ gemaakt in het onderzoek naar de moord op de Turkse Amsterdammers Fatma Dikayak (52) en Sait Oyunlu (63). Dat zei advocate Marielle van Essen vandaag in de rechtszaak tegen verdachte Seref C. (51).

Volgens Van Essen moet een horloge worden uitgesloten als bewijs omdat justitie er onzorgvuldig mee is omgesprongen. Het horloge, met dna van slachtoffers en dader erop, is cruciaal voor de bewijsvoering.

Heroïnedeal

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren een gevangenisstraf van maar liefst 25 jaar tegen beroepscrimineel C.. Hij wordt ervan verdacht het stel op 6 november 2013, na een mislukte heroïnedeal, te hebben doodgestoken. In de omgeving van het huis van Dikayak en Oyunlu in Amsterdam-West vond de politie een mes met dna van C. erop.

Volgens Van Essen heeft het OM maar één scenario willen onderzoeken - dat C. de dader was – en laat het de werkelijke dader lopen. Ze somde vandaag in de rechtbank verschillende contra-indicaties op. Zo voldoet C. volgens haar niet aan de signalementen van buren die zagen hoe Fatma Dikayak vlakbij haar huis werd doodgestoken.

'Ondeugdelijk'

Het horloge met het dna erop mag daarnaast niet als bewijs meetellen, meent Van Essen. Tussen twee onderzoeken in was het horloge teruggegeven aan C., die het inmiddels had verpand. Volgens Van Essen is het horloge ,,volstrekt ondeugdelijk geworden voor onderzoek wegens contaminatie.”