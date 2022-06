Desiree bevalt van dochter Lotte op parkeerplaats Aldi: ‘Plots voelde ik het hoofdje’

Als kersverse ouders Desiree en Hans ten Hove vertellen waar hun twee dagen oude dochtertje geboren is, volgt er een lange stilte. Van verbazing. „Het is ook ongelofelijk”, zegt vader Hans met een brede lach op zijn gezicht. „Mijn baas vroeg of Lotte thuis of in het ziekenhuis geboren is. Ik zei: ‘Ergens ertussenin. Op de parkeerplaats van de Aldi’.”