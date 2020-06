Deze brief typeert dat sommige burgers nooit voor vol zullen worden aangezien

Er is nog steeds rumoer over de betoging in Amsterdam. Dat wil zeggen: de houding van de lokale autoriteiten houdt de gemoederen behoorlijk bezig, terwijl het doel van de actievoerders verder raakt ondergesneeuwd.



Dat voelt niet goed. Vooral omdat ik de afgelopen dagen heb gemerkt dat veel mensen het probleem niet herkennen. Zij schreven mij in tweets, mails en brieven dat we een Amerikaanse kwestie importeren – bij ons bestaat geen politiegeweld tegen minderheden.



Ik denk dat zij, al dan niet bewust, over het hoofd zien dat racisme en achterstelling zich niet alleen beperken tot het gedrag van oom agent.