Deze coronamaatregelen gelden tot en met 14 januari

Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben op de persconferentie de coronamaatregelen aangekondigd die in ieder geval tot 14 januari gelden. In dit artikel zetten we ze voor je op een rij.

,,Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog te veel coronapatiënten in het ziekenhuis", vertelde Rutte tijdens de persconferentie. Het lijkt er wel 'voorzichtig’ op dat we over de piek van de deltavariant heen zijn. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen, moet het virus verder teruggedrongen worden.

Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant, die zich sneller ontwikkelt dan de deltavariant. ,,Er is reden tot zorg en grote voorzichtigheid", aldus Rutte. Er zijn nog veel onzekerheden over de besmettelijkheid, de bescherming door de huidige vaccins en de ernst van het ziektebeeld.

Daarom verlengt het kabinet de maatregelen die sinds 28 november gelden tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari.

Thuisblijven

Voor iedereen geldt het dringende advies om thuis te blijven. Ga je toch de deur uit? Beperk dan je contacten en houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand. Het advies om thuis te werken blijft eveneens gelden.



Ook het advies om thuis maximaal 4 gasten per dag te ontvangen blijft staan. Ga je bij anderen op bezoek? Doe dan een zelftest. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen, en om 1,5 meter afstand van hen te houden.

Onderwijs

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht. Ook de bso is in deze week gesloten. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen online onderwijs te geven. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari. Ouders van kinderen wordt gevraagd om in de extra week voor de kerstvakantie hun kinderen zo veel mogelijk thuis te houden.



Avondlockdown

De avondlockdown, waarbij bijna alles om 17.00 uur dicht moet, blijft gelden tot in ieder geval 14 januari. Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Voor specifieke dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen gelden normale openingstijden.



Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet toegestaan. Topsport (trainen en wedstrijden spelen) en professionele beoefening van kunst en cultuur mag wél na 17.00 uur, maar zonder publiek.

Op doorstroomlocaties geldt een maximum van 1 bezoeker per vijf vierkante meter. Ook geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen op 1,5 meter afstand in het hoger onderwijs en van 1250 in een theater- of concertzaal.

Coronatoegangsbewijs

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties en bioscopen. Hier gelden ook verplichte zitplaatsen en anderhalve meter afstand.



Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer en als je rondloopt op school of in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en de horeca.

Boosterprik

Vanwege de omikronvariant krijgt iedereen boven de 18 jaar uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. Tot nu toe wordt er gevaccineerd van oud naar jong en dat blijft ook zo gebeuren. De booster wordt gegeven na drie maanden in plaats van na zes maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting. In totaal krijgen er dan nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster.



Financiële steun

Voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit.



De steun voor de evenementensector wordt verlengd tot en met het derde kwartaal. Die steun geldt als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Wel neemt het eigen risico voor de organisatoren toe.

Op 14 januari wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het kan zijn dat het inzicht van het OMT over de omikronvariant aanleiding geeft om dit weegmoment te vervroegen. ,,Want er is reden tot zorg en daar moeten we ons op voorbereiden", herhaalde Rutte meermaals.

