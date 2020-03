Deze ex-patiënten hebben corona al gehad: de een ‘ging bijna dood', de ander ‘merkte niks’

Van het verhaal van Rob van den Hoven word je niet meteen vrolijk. De hoogleraar Artificial Intelligence and Robotlaw uit het Noord-Hollandse Zuiderwoude staat achter de aanpak van Rutte. ,,Maar één ding klopte niet: dat je over het algemeen maar milde klachten krijgt”, vertelt Van den Hoven.



Hij liep het coronavirus waarschijnlijk op tijdens een korte skitrip naar Zuid-Tirol. Hij is ‘weliswaar al 64', maar rekende zich tot de kerngezonde mensen: altijd vele kilometers op de fiets naar zijn werk in Amsterdam, altijd gezond geleefd.



En toch werd hij zwaar ziek. ,,40 graden koorts, veel hoesten, ontzettend zware hoofdpijn, dat je na drie paracetamolletjes denkt: dat helpt ook niks. Je ligt alleen maar in bed te kreunen. Mijn vrouw moest uit de buurt blijven natuurlijk, kon me niet verzorgen, maar je wilt ook niks hoor: alleen maar water en thee. En je kan ook niks; er is geen medicijn.”