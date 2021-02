Deze gelukkigen zijn al gevaccineerd en zo voelt het: ‘Ik heb zitten janken van blijdschap’

Blij: ik mag een vaccinatie gaan halen! Als het zover is, word ik bevangen door een enorme onrust. Ik ren nog net niet naar de etage waar de vaccinatie wordt gegeven: snel, snel, wie weet kom ik te laat en zijn ze toch op! Van buiten kalm en beheerst neem ik plaats en stroop mijn mouw op. Het prikje voel ik niet eens. Een enorme opluchting maakt zich van mij meester. En blijheid: ik wil het aan iedereen vertellen. Maar tegelijkertijd een schuldgevoel dat me bekruipt: waarom ik al wel en zoveel anderen nog niet. Dus deel ik het nog maar met sommigen. Na de tweede spuit besef ik, al teruglopend naar mijn werkplek, dat dat mondkapje dus eigenlijk voor mij niet meer nodig is over een paar dagen. Dat ik me zonder angst onder anderen kan begeven, in de supermarkt mij niet meer krampachtig hoef te bewegen. En plotseling ook: ik kan mijn kinderen weer knuffelen! Dat gevoel laat zich met geen pen beschrijven.

- Francis Soumete