Deze gemeente haalt álles uit de kast om moskee tegen te houden: ‘Riekt naar discriminatie’

Voice-schandaal Discussie over 'grijs gebied’ op werkvloer: Zeg je ‘lekker strak jurkje’ of ‘blauw staat je goed’?

Een flirt, een schouderklopje, een drankje buiten kantoor? In de nasleep van de misstanden rond The Voice Of Holland is er veel discussie over het ‘grijze gebied’ op de werkvloer. ,,Eén compliment: oké. Twintig? Dat kan bedreigend voelen.’’

13:57