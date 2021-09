Deze joekel van een Romeinse pijl ging overal dwars doorheen, nu is ‘ie voor één keer te zien in Utrecht

Dirk uit IJsselmui­den is al jaren dood, maar zijn familie heeft nog steeds heftige ruzie over de erfenis

10:33 Het is inmiddels al ruim 22 jaar geleden dat Dirk van Pijkeren uit IJsselmuiden op 65-jarige leeftijd overleed, maar over zijn nalatenschap wordt nog altijd geruzied. Zo heftig, dat achttien van zijn erfgenamen inmiddels zijn verwikkeld in een rechtszaak. ‘Ome’ Gerrit-Jan stond dinsdag in Zwolle lijnrecht tegenover zijn familieleden. ,,Dit heb ik niet verdiend.”