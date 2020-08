Deze jonge helden trokken vrouw (21) na epileptische aanval van het spoor

Een dag na de oproep in de Stentor zijn de helden terecht. Inmiddels is het stel uit Leeuwarden een beetje bijgekomen van het avontuur op station ’t Harde. ,,We zijn nuchter, voelen ons geen helden. Voor ons is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar als ik erop terug kijk, is het hartstikke gevaarlijk wat we deden”, vertelt Brigita.