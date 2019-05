Deze jongens stopten met hun studie om van lachgas big business te maken

Lachgasbe­drijf pleit voor strengere regels

7:03 Een van de grootste distributeurs van lachgas in Nederland wil dat er strenge regels komen voor het gebruik van de partydrug. Het bedrijf, WWTC, wil dat lachgas alleen nog verkocht kan worden aan mensen boven de 18, met een maximum van tien ballonnen per gebruiker per dag. WWTC is bang dat de overheid lachgas gaat verbieden als er niet snel maatregelen komen.