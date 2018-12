Deze kapper uit Laren heeft de állerslechte slogan van 2018

OV-fiets haalt nieuw record: 4 miljoen ritten in een jaar

6:30 De populariteit van de OV-fiets is dit jaar fors gegroeid. Voor het eerst zijn er in één jaar ruim 4 miljoen ritten gemaakt met de blauw-gele rijwielen, blijkt uit cijfers van NS. Dat zijn er al 800.000 meer dan in heel 2017.