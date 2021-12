Deze kleinkinderen zetten alles op alles voor een Moluks monument (en haalden ruim 53.000 euro op)

‘Tante’ Frieda openhartig in docu Molukkers in Nederland: ‘U bent Moluks? Oh ja, treinka­ping’

Ze voelt zich thuis in Capelle aan den IJssel, maar haar thuis is op de Molukken. De 74-jarige Frieda Tomasoa-Souhuwat is in alles Moluks. In maart 1951 kwam de eerste groep Molukkers naar Nederland. Voor een tijdelijk verblijf, dat voor eeuwig bleek te zijn. ‘Tante’ Frieda vertelt daarover in de documentaire Molukkers in Nederland van Coen Verbraak.

25 mei