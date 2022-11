Deze man onderzoekt vervolging Trump vanuit Den Haag: ‘Hij is compleet apolitiek’

met video Ontsnapte serval Petoenia gevonden: ‘De buurvrouw appte dat ie op haar balkon stond’

De politie in Amsterdam was sinds dinsdagochtend op zoek naar een vermiste serval, een Afrikaanse katachtige. Het roofdier ontsnapte uit een woning in de buurt van de IJburglaan. De serval is inmiddels in goede gezondheid gevonden en gevangen door de politie.

