Deze Nederlanders zijn glücklich met hun Duitse partner

Het is oorlog in Uddel: gemeente wil bijna afgebouwde woning slopen

10:42 Was er tot dusver nog sprake van een 'gewapende vrede', vanaf nu is het oorlog aan de Oudedijk in Uddel. De gemeente gaat op ramkoers en wil een bijna afgebouwde woning slopen die een aantal meters verkeerd staat. Initiatiefnemer Gerrit van den Brink eist op zijn beurt dat de gemeente twee dubbele woningen ernaast sloopt.