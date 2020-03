Deze Nederlandse huisarts heeft corona: ‘Hoesterig en benauwd, maar het is te doen’

videoErik van Gijssel voelt zich ‘naar omstandigheden goed’, maar de huisarts uit Hasselt heeft wel het coronavirus opgelopen na contact met een besmette patiënt. Hij heeft milde klachten. ,,Hoesterig en een benauwd gevoel, maar het is te doen’’, zegt de dokter, die, evenals zijn vrouw, thuis in quarantaine zit.

Hoe merkte u het?

,,De eerste signalen waren er vorige week woensdag. Het begon met hoofdpijn. Ik dacht: wat gek, dat heb ik nooit. Temperatuur gemeten, maar geen koorts. Vervolgens ontwikkelde zich een droge hoest, en een paar dagen later wat benauwdheidsklachten, maar ik ben een beetje astmatisch. In het weekeinde heb ik nog in de tuin gewerkt.’’

Wanneer gingen de alarmbellen af?

,,Ik werd maandag gebeld door de GGD dat bij een patiënt in Hasselt het coronavirus was vastgesteld. Daarmee had ik meerdere keren contact gehad. Dan gaat het balletje rollen. De praktijk ging dicht en ik moest onmiddellijk stoppen met werken. Ik heb een kweek afgenomen en opgestuurd. De volgende dag was duidelijk dat ik ook was besmet.’’

En dan?

,,In huis blijven, in quarantaine. En alle medewerkers van de praktijk zijn ook getest. Iedereen had wel wat klachten. Maar de testen zijn negatief. En ze zijn gelukkig ook niet ziek.’’

Is de praktijk weer open?

,,Ja, collega De Groot neemt nu waar voor mij. Hij bood zich spontaan aan. Net als andere praktijken in de regio kan men uitsluitend in de praktijk terecht voor urgente zaken. Patiëntenstromen proberen we te scheiden. Mensen met klachten die wijzen op infectieziekten gaan naar een praktijk in Genemuiden die daarvoor speciaal is ingericht. Ik heb de afgelopen dagen nog telefonische consulten gedaan, maar kan nu gaan uitzieken.’’

Uw boodschap?

,,Het virus is buitengewoon besmettelijk. De overheidsmaatregelen zijn goed. Maar blijf vooral binnen als het kan, mijd groepen en ontloop kwetsbare mensen zoals ouderen. Laten we vooral zorgen dat die niet besmet raken.’’

