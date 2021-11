Deze Nederlandse probleemwijk brengt al generaties criminelen voort

Veel te mild gesteld, zit het de bewoners van de Wildemanbuurt in het oostelijke deel van Osdorp niet mee. Hun huizen in de verloederde probleemwijk rond de Osdorper Ban kampen met gebreken die zelfs in de Tweede Kamer zijn besproken (vocht, schimmel, tocht). Een grootscheepse renovatie is tijdens de economische crisis afgeblazen. Huurders die elders overlast veroorzaakten, zijn geregeld juist hierheen verplaatst. Al zeker twintig jaar groeit generatie op generatie door in de misdaad – ook in de georganiseerde drugshandel met liquidaties tot gevolg.