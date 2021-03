Deze tandartsen helpen daklozen met hun gebit: ‘Zonder voortanden is het lastig solliciteren’

Meisje (15) krijgt ‘gratis’ gewerkte uren alsnog betaald van supermarkt

30 maart Het 15-jarige meisje uit Aalten dat wel gewerkte uren in de lokale Jumbo-supermarkt niet betaald kreeg, krijgt het loon over deze overuren alsnog uitbetaald. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de supermarktleiding en haar vader Arjan van de Groep.