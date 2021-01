Deze uitspraak van Asscher is bizar, surrealistisch en een minachting voor alle getroffenen

Volgens PvdA-voorman Lodewijk Asscher is er niets aan de hand; hoewel hij een zeer dubieuze rol in de toeslagenaffaire speelde, wil hij gewoon lijsttrekker van zijn partij blijven, een club die het vroeger opnam voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.



Met een bevlogenheid die aan cabaret grensde, vertelde hij deze week aan een cameraploeg van de NOS dat hij het als zijn taak ziet om de slachtoffers van De Belastingdienst op een goede manier te vertegenwoordigen, zodat alles alsnog wordt rechtgezet.



Je moet maar durven. Als er één politieke partij bestaat waarop deze mensen hun hoop hadden gevestigd, dan was dat wel de PvdA, vanuit de basisprincipes die de leden ooit dreven. Maar in plaats daarvan ging men een huwelijk met de VVD aan. Met desastreuze gevolgen.