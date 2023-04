Deze UvA-studente (23) liet zich in bed filmen met schrijver Michel Houellebecq: ‘Ik voel me kunstenaar’

Maarten van Ooijen ‘Ouders, stuur kinderen niet te snel naar de psycholoog’

Ouders moeten hun kinderen minder snel naar een hulpverlener sturen als ze eenzaam of gestrest zijn. De jeugdzorg loopt nu vast en veel kinderen worden er niet door geholpen. Dat stelt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), die een maatschappelijke discussie wil starten over het enorme aantal jongeren met psychische problemen. ,,Te veel kinderen horen nu: er is iets mis met jou.’’