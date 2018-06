Deze vier knappe koppen zijn goed voor 11 tienen, 24 negens en 9 achten

Man die Brabants echtpaar doodreed hoeft cel niet meer in, 240 uur werkstraf

14:20 De man die op 27 oktober 2016 in Tilburg een echtpaar doodreed, is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van 108 dagen. Die straf is echter gelijk aan het aantal dagen dat hij al in voorarrest zat, waardoor Faisal D. niet meer terug in de cel hoeft.