Deze vier meter lange slang dook opeens op uit een wc-pot

Het was maar een klein ANP-bericht: ‘Personeel vindt python in wc hotel.’ 16 september 2008. De netpython had zijn kop meer dan een meter boven de toiletpot gestoken en ja, dan word je wel gevonden. Vanuit een kamer een verdieping lager was de slang via het riool naar de wc gekropen in een chic Maastrichts etablissement.