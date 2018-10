Deze vijf diersoorten moeten vanaf vandaag weer vrezen voor hun leven

Eigeman stelt dat de publieke opinie positief is over jagen en het eten van wild. ,,Volgens onderzoek is 53 procent van de mensen positief, en is datzelfde deel van mening dat het aantal diersoorten waarop wordt gejaagd zelfs mag worden uitgebreid. Als je wild eet, weet je waar het vandaan komt."



,,Maar een klein groepje tot ongeveer 10 procent is echt tegen." Zij sluiten volgens Eigeman hun ogen voor de noodzaak, en vergeten dat ook andere zaken dieren raken. ,,Ook je worteltjes moeten beschermd worden tegen ganzen. En bedenk ook dat voor de productie van eieren haantjes door de versnipperaar gaan, en voor melk stierkalfjes worden doodgemaakt."



Niko Koffeman, fractievoorzitter van de PvdD in de Eerste Kamer, vat de standpunten van de vereniging samen als 'jagerslatijn'. ,,Een dier dat wordt opgejaagd heeft het echt niet fijn. Het idee dat het dieren zijn die vrij rondlopen tot ze met een pijnloos schot worden doodgemaakt, klopt niet. Deze dieren worden het hele jaar door opgejaagd door jagers, en veel van hen worden wel geraakt maar niet gedood. Vervolgens creperen ze in de natuur."



Volgens Koffeman heeft de jagerslobby de afgelopen jaren geprobeerd de jacht als nuttig en natuurlijk neer te zetten. ,,Dat is gelukt. Terwijl jagen natuurprocessen verstoort, en het nut ook niet bewezen is. Jagen is er alleen voor het plezier van de jager. Veel politici trappen er desondanks in."



Ook voor de jacht op wilde zwijnen heeft de partij geen goed woord over. ,,Om de varkenspest niet verder te verspreiden, worden nu preventief dieren doodgeschoten. Terwijl deskundigen zeggen dat de ziekte zich alleen door mensen verspreidt, bijvoorbeeld door besmet vlees te vervoeren."



Op 20 oktober loopt de PvdD mee in een demonstratie tegen de plezierjacht, die in het Zuid-Hollandse Strijen is georganiseerd door dierenrechtenorganisatie Animal Rights.