Deze vrouw controleert of ons vaccin straks veilig is: ‘Een paar trajecten zien er hoopvol uit’

Farmaceuten en onderzoekers over de hele wereld geven de wereld steeds meer hoop dat het vaccin tegen het coronavirus weleens gevonden zou kunnen worden. Als we de meest recente berichten mogen geloven, liggen vaccinmakers in Groot-Brittannië en in China aan kop bij de ontwikkeling van een middel. In Oxford geloven ze zelfs dat er in september een werkend vaccin kan liggen.