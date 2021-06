Deze vrouw is komende jaren dagelijks op alle 400 treinstations te horen

Man valt in veertien meter diepe put bij Bruinisse

14 juni Bij Bruinisse is vanmorgen een 25-jarige man zwaargewond geraakt toen hij in een veertien meter diepe put viel bij de Krammersluizen. Het gaat om een bedrijfsongeval, laat de politie weten. De man was aanspreekbaar. De brandweer heeft hem uit de put gehaald. Daarna is hij naar een ziekenhuis gebracht.