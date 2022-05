Deze vrouw, pardon: dit méns, moest zeker ongesteld worden?

,,Krijg ik die later ook?” vroeg onze jongste zoon en hij wees naar de tampons die op de wastafel lagen. ,,Nee, dat is alleen voor meisjes en mama’s”, antwoordde ik, al was ik me meteen bewust van mijn kinderachtige woordkeus. Maar voor ik dát recht kon zetten, kwam onze dochter de badkamer al binnen gestiefeld. ,,Dat klopt niet, sommige jongens worden ook ongesteld, hoor”, zei ze en ze zette demonstratief haar handen in haar zij. ,,Die waren dan eerst een meisje en toen werden ze jongen. Maar soms krijgt zo’n jongen dan toch nog een baby uit z’n buik.”