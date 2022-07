Diabetespatiënten bezorgd over hun insuline: moeten ze overstappen of bijbetalen?

Grieken weer boos op Turken, nu over Turkse toerisme­cam­pag­ne met Griekse sfeer

De hoogoplopende ruzie tussen Griekenland en Turkije over de zeggenschap in de Egeïsche Zee heeft zich uitgebreid naar het toerisme. Ankara probeert vakantiegangers te verleiden tot een bezoek aan zijn zuidwestkust via reclamespotjes onder de naam TurkAegean. Dat schiet veel Grieken in het verkeerde keelgat.

4 juli