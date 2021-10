Dichte mist de afgelopen dagen zorgde naast overlast ook voor prachtige beelden

Over Sven Kockelman naar Op1: ‘Duo-presenta­tie is failliet format, laat hem solo gaan’

8 oktober ‘Als de aarde opwarmt, waarom dan investeren in isolatie van je huis?’, en ‘Laat een van de beste vragenstellers die we hebben, in zijn eentje interviewen’: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van vrijdag 8 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.