Dichte mist opgelost, KNMI trekt code geel in

Volgens Weeronline is in Brabant en Gelderland donderdagochtend vroeg de dichtste mist gemeten. Bij Eindhoven Airport was het zicht om 06.20 uur 57 meter. Het vliegverkeer lijkt daarvan vooralsnog nog geen last te hebben. In het Gelderse Deelen ging het om 04.50 uur om 62 meter zicht.