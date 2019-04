Dichte mist zorgt voor problemen op de weg

Tellerfrau­de kost Nederland 160 miljoen per jaar

7:20 Gesjoemel met de kilometerteller in auto's kost consumenten en de Nederlandse staat zo'n 160 miljoen euro per jaar. In 2018 werd bij 264.220 auto’s een onlogische tellerstand geregistreerd, blijkt uit cijfers van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).