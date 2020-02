Die klunzige handlanger, dat ben ik

Onervaren­heid militairen was oorzaak ernstig ongeval in Duitsland

19:48 Een ernstig ongeval tijdens een oefening in Duitsland in november 2018 was het gevolg van onervarenheid van de betrokken Nederlandse militairen. Hun gebrek aan ervaring was mede te wijten aan de opleiding, aldus een onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).